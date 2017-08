Potrivit ofiterului de presa al IP Orhei, Diana Maxim, accidentul a avut loc pe traseul M2 in apropiere de satul Braviceni, aproape de ora 17. Din primele informatii, soferul unui Opel Astra a iesit de pe un drum secundar, nu s-a asigurat si s-a ciocnit cu un alt Opel. In urma impactului una dintre masini s-a inversat, iar 5 persoane au fost ranite. Preliminar, nici una nu este in stare grava.

Politia cerceteaza toate circumstantele producerii accidentului.