Grav accident la Cimislia pe calea ferata. Un sofer, transportat de urgenta la spital, dupa ce masina in care se afla a fost spulberata de un tren marfar

Incidentul s-a produs azi-noapte, in jurul orei 00:50, in regiunea statiei Cimislia.

Potrivit informatiilor preliminare, soferul ar fi incalcat regulamentul circulatiei rutiere si nu s-a asigurat inainte de trecerea de cale ferata.

Intr-un comunicat de presa "Calea ferata din Moldova", mentioneaza ca sistemul de semnalizare si iluminare a fost in stare functionala, iar conducatorul masinii a ignorat indicatoarele.

I.S. „Calea Ferata din Moldova” indeamna toti conducatorii auto sa respecte normele stipulate in Regulamentul circulatiei rutiere, sa fie precauti si sa se asigure inainte de traversarea liniilor de cale ferata, in special in conditiile in care circulatia feroviara a inregistrat cresteri in ultima perioada, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

