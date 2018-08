Grav accident la Comrat. Un tanar de 18 ani s-a stins, iar altul, in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a ajuns in sant - FOTO

Potrivit presei de acolo, totul s-a intamplat noaptea trecuta la Comrat. O Toyota, condusa de un tanar de 18 ani, a derapat de pe sosea si a ajuns intr-un sant.

Potrivit politiei, soferul conducea cu viteza excesiva si ar fi pierdut controlul volanului.

In urma impactului, soferul de 18 ani a decedat, iar un alt tanar care se afla in masina a fost internat in stare grava in sectia de reanimare.