Grav accident la Donduseni. Doua persoane s-au stins dupa ce masina in care se aflau a intrat violent intr-un copac si a luat foc - FOTO

Tragedia a avut loc noaptea trecuta in jurul orei 03:00, la iesirea din orasul Donduseni. Potrivit politiei, soferul care se afla la volanul unei Dacia Logan ar fi pierdut controlul volanului, a intrat cu masina intr-un copac, iar in urma impactului violent automobilul a luat foc. In masina se aflau doua persoane, soferul si inca un pasager, care s-au stins pe loc.

Revenim cu detalii.