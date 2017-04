Grav accident la Edinet. Frate si sora, spulberati de pe carosabil de un sofer care ar fi urcat beat la volan: baiatul s-a stins pe loc, iar fata a fost transportata la spital - FOTO

Potrivit ofiterului de presa al IP Edinet, Aliona Bulgari, accidentul a avut loc in jurul orei 22:00. Cei doi fati se deplasau pe acostament in momentul in care au fost loviti de un VAZ, la volanul caruia se afla un barbat de 28 ani. Imediat dupa impact acesta a fugit de la fata locului, insa a fost retinut ulterior.

Oamenii legii spun ca acesta se afla in stare de ebrietate. in urma testarii alcoolscopice, acesta a arătat 0,65 mg/l in aerul expirat.

Soferul a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 8 ani de inchisoare.