Grav accident la Edinet: Doua persoane s-au stins pe loc, iar altele trei au ajuns la spital dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal - FOTO

Potrivit politiei, accidentul a avut loc noaptea trecuta in jurul orei 1:30, pe soseaua M-14 la intrarea in localitatea Bratusenii Noi din raionul Edinet. Doua masini s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului doua persoane au murit pe loc, iar altele trei au fost ranite si au fost transportate la spital.

Politia urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul.