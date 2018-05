Grav accident la iesire din Orhei. Un barbat care conducea un Volkswagen ar fi adormit la volan, a intrat pe contrasens si a lovit in plin un Audi. Ambii soferi, la spital - FOTO

Accidentul s-a produs la pranz, pe soseaua Chisinau - Orhei, la iesirea din Orhei.

Potrivit politiei, barbatul de 33 de ani se afla la volanul unui Volkswagen Golf, iar la un moment dat ar fi adormit la volan, a intrat pe contrasens si a lovit in plin un Audi condus de un sofer de 46 de ani. In urma impactului violent, automobilul de model Audi a ajuns in sant, iar ambii soferi au fost transportati la spital.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza sa fie stabilie de oameii legii.