Grav accident la intrare in Rusestii Noi. Un tanar de 20 de ani si pasagerul sau de 13 ani, transportati in stare grava la spital, dupa ce s-au rasturnat cu masina. Automobilul s-a rupt practic in doua - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat ieri, la intrarea in localitatea Rusestii Noi, din raionul Ialoveni.

Potrivit politiei, soferul de 20 de ani care se afla la volanul unui Opel, a pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe sosea, s-a rasturnat cu masina si s-a oprit intr-un copac.

In urma loviturii puternice, Opel-ul a fost rupt practic in doua, iar soferul de 20 de ani si un copil de 13 ani, pasagerul in masina, au fost transportati cu diverse traumatisme la spital.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.