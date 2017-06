Potrivit politiei, soferul automobilului de model Dacia Logan nu s-ar fi asigurat si a intrat pe contrasens. In consecinta, masina s-a izbit frontal in camionul de marca MAN.

In urma impactului soferul Daciei in varsta de 33 ani a fost transportat la spital cu rani usoare unde urmeaza sa fie supravegheat de medici in urmatoarele 24 de ore. Soferul vinovat de accident risca o amenda de pana la 1200 de lei si 5 puncte de penalizare.