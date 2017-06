Grav accident la intrarea in Ialoveni. Un automobil a fost facut zob dupa ce s-a ciocnit cu un camion: un sofer a ajuns la spital - VIDEO

Potrivit ofiterului de presa al IP Ialoveni, Silivia Vetcu, accidentul a avut loc pe drumul R6 in apropiere de Ialoveni. Soferul automobilului de model Dacia Logan nu s-ar fi asigurat si a intrat pe contrasens, astfel s-a ciocnit frontal cu un autocamion MAN.

In urma impactului soferul Daciei in varsta de 33 ani a fost transportat la spitalul de urgenta din capitala. Oamenii legii spun ca starea lui este satisfacatoare si va sta in vizorul medicilor timp de 24 de ore.

Soferul Daciei va fi tras la raspundere contraventional. El risca o amenda de la 900 de lei pana la 1.200 de lei si 5 puncte de penalizare.