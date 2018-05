Accident la Orhei. Unul dintre soferi, angajat la Administratia Nationala a Penitenciarelor: "- Eu am legitimatie. - Tu acum pe noi ne sperii sau cum? Esti beat". Reactia institutiei: "Nu vom tolera" - VIDEO

Un angajat la Administratia Nationala a Penitenciarelor a fost implicat intr-un accident, la Orhei. Doua masini au fost grav avariate, dupa ce s-au lovit frontal. Potrivit celuilalt sofer implicat in accident, vinovat de tot s-ar face functionarul de la ANP. Acesta conducea in stare de ebrietate si a intrat frontal in masina sa, sustine celalalt conducator auto, implicat in accident. Administratia ANP a deschis o ancheta interna pe acest caz.