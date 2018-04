Grav accident la Sangerei. Soferul unui automobil a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit violent cu o caruta. Cinci persoane, transportate la spital. Cum s-a intamplat - GALERIE FOTO

Potrivit politei, totul s-a intamplat aseara in jurul orei 22:00 intr-o localitate din Sangerei. Un barbat de 36 de ani care conducea un Nissan a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens si a lovit frontal o caruta, in care se afla un barbat de 32 de ani. In urma impactului cele patru persoane din automobil, dar si barbatul care se afla in caruta au fost transportati la spital.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.