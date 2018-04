Un copil de 6 ani si un tanar de 19 ani au ajuns in stare grava la spital, dupa ce Fiat-ul in care se aflau a fost lovit violent de un BMW, la Ungheni. Masinile, facute zob - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul a avut loc ieri, in jurul orei 18:00. Soferul unui BMW in varsta de 30 de ani, din Ungheni, a iesit la depasire, nu s-a asigurat si s-a lovit frontal cu un Fiat la volanul caruia se afla un tanar in varsta de 19 ani, din Dobrogea. In Fiat se afla si un copil in varsta de 6 ani. Ambii au fost transportati in stare grava la spital.