Grav accident langa satul Fundul Galben, Hincesti. Un Volvo s-a ciocnit violent cu un microbuz de ruta: trei persoane, transportate la spital

Potrivit politiei, totul a avut loc in jurul orei 17:00. Un Volvo a intrat pe contrasens si s-a lovit frontal cu un microbuz de pe ruta Chisinau-Taraclia. In urma impactului violent, toate persoanele care se aflau in masina de model Volvo, o femeie de 34 de ani, un copil de 12 ani, dar si soferul automobilului, au fost transportate la Spitalul Raional Hincesti cu diferite leziuni.

In microbuz se aflau 20 de pasageri. Oamenii legii spun ca acestia nu au avut de suferit.

Alte circumstante se stabilesc.