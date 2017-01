Grav accident pe o strada din capitala. O femeie, spulberata de un taxi pe o trecere de pietoni - VIDEO

Potrivit ofiterului de presa al Poltiei Capitalei, Natalia Stati, accidentul s-a intamplat pe strada Uzinilor, la ora 10:00 dimineata. O femeie in varsta de 48 de ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un taxi la volanul caruia se afla un sofer din Criuleni in varsta de 43 de ani. In urma impactului puternic, femeia a ajuns de urgenta la spital, din primele informatii cu comotie cerebrala si fractura la o coasta.

In dependenta de gravitatea leziunilor si rezultatelor expertizei medico-legale, soferul va fi sanctionat.