Accidentul s-a produs in jurul orei 20.00 pe strada Vadul lui Voda din capitala. Potrivit politiei, la volanul masinii se afla un barbat in varsta de 30 de ani. Martorii spustin ca femeia ar fi incercat sa treaca strada la culoarea rosie a semaforului, politia, insa, urmeaza sa faca lumina in acest caz.