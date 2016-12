Potrivit politiei, accidentul s-a produs in jurul orei 14 in apropierea localitatii Slobozia. Autocarul de pe ruta Moscova-Chisinau a lovit din spate un camion, care incerca sa depaseasca un alt vehicul ce stationa pe acostament. In consecinta autocarul cu 22 de persoane la bord a ajuns in sant. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul.