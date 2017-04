Grav accident pe soseaua Chisinau-Leuseni. O Skoda a fost facuta zob in urma impactului: cine se afla la volanul masinii - GALERIE FOTO

Potrivit martorului ocular care ne-a trimis imaginile pe mailul redactiei PRO TV, impactul dintre cele doua masini a avut loc pe soseaua Chisinau-Leuseni, in apropierea satului Bujor, raionul Hancesti. Acesta ne-a scris ca in automobilul de model Skoda, se aflau nuntasi, iar la volanul masinii s-ar fi aflat mirele. In urma impactului, doi tineri ar fi fost raniti.

Din imagini se poate observa ca automobilul de model Skoda a fost grav avariat, iar in urma impactului ambele masini au fost aruncate de pe carosabil.

Politia nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii.