Grav accident pe soseaua Chisinau - Orhei. Doi soti, transportati la spital, dupa ce trei automobile s-au ciocnit violent intre ele - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza pe soseaua Chisianu-Orhei. Un barbat care se afla la volanul unui Volkswagen a virat cu masina la stanga, spre o statie PECO, fara a se asigura si a intrat violent intr-o Honda in care se aflau cei doi soti. In urma impactului Volkswagen-ul a fost proiectat intr-un Ford.

Cei doi soti au fost raniti si transportati de urgenta la spital.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.