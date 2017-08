Grav accident pe soseaua Orhei - Rezina. Un barbat s-a stins pe loc, iar alte doua persoane - mama si fiica, internate in stare extrem de grava dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un BMW - FOTO

Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 16:00, pe soseaua Orhei - Rezina, in apropiere de Chiperceni. Potrivit ofiterului de presa al IP Orhei Diana Maxim, soferul de la volanul unei Volga ar fi intrat cu masina pe contrasens si s-ar fi ciocnit violent cu un BMW. In urma impactului violent soferul de 35 de ani de la Volga s-a stins pe loc, iar alte doua persoane care se aflau in masina - mama si fiica au fost transportate in stare extrem de grava la spitalul raional Orhei.

Soferul de la volanul BMW-ului, in varsta de 35 de ani, sotia acestuia si cei doi copii ai lor, care se aflau in masina, au suferit mai multe rani si au avut nevoie de ingrijiri medicale.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs tragedia.