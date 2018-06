Grindina a distrus hectare intregi de vita-de-vie din Hancesti si Leova. Disperati, oamenii incerca sa-si salveze strugurii ca sa-i poata vinde macar producatorilor de vin, daca nu pentru export - VIDEO

In apropierea satului Fundul-Galbenei din Hancesti, agricultorii din localitate au sadit hetare de vita-de-vie. Odata cu aceatsa au plantat si speranta ca vor aduna toamna un venit bunicel. Grindina de ieri si cea care a cazut saptamana trecuta le-a pus cruce pe munca de un an.

Vitalie ERHAN, AGRICULTOR: “Tot venitul e de la vie. Tot anul suntem in vie, prasit, legat. Timp de 5 minute a stricat munca de un an. Pana se va coace ramane cu trei bobite.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Strugurii ascunsi sub frunze au fost protejati de grindina iar agricultorii sustin ca poti fi salvati. De cealalta parte bobitele au fost afectate pana la seminte, ceea ce inseamna ca acestia nu mai pot fi vanduti ca struguri de masa.”

Tudor Balaur munceste la plantatia sa de peste un deceniu. Strange leu cu leu toamna dupa ce vinde poama, ca in primavara sa mai poata sadi cativa butuci.

Tudor BALAUR, AGRICULTOR: ”Cinstit, nici nu imi este a veni la vie. Nu ma trage inima. Nu era zi sa nu vin ce se intampla.”

Acum spune ca grindina i-a strivit bobitele si l-a lasat cu buzuarele goale.

Tudor BALAUR, AGRICULTOR: ”Alta sursa nu avem. Toata nadejdea era la vie tot venitul. Strugurele e lovit si vita.”

Andrei Descultu este un alt agricultor care, dupa de a muncit 15 ani peste hotare, s-a intors acasa si a investit ceea ce a agonisit in 3 ha de vita-de-vie. Anul intreg familia isi traieste viata in camp. Facea socoteli cum isi va vinde la toamna strugurii pe care ii rasfata zi de zi. Acum strage in maini sperantele, iar sub picioare bobitele rupte de grindina.

Andrei DESCULTU, AGRICULTOR: “Sunt locuri parca ar fi mers cineva cu bata si a batut poama. Asa ceva am vazut cand eram copil mic. Nu stiu ce vom alege din toata via asta.”

Sustine ca grindina i-a afectat peste 35% din vita-de-vie. Barbatul si-a luat adio si de la gandul de a exporta strugurii de masa.

Andrei DESCULTU, AGRICULTOR: “Acest strugure nu mai merge pentru nimic, e batut de gheata de tot. Poate putin de ales pentru vin. La export nu va mai merge nimic din asta.”

Se intreaba ce va strange cand va veni timpul culesului.

Andrei DESCULTU, AGRICULTOR: “Toamna se numara bobocii, vom vedea la toamna cu ce vom ramanea, din toata munca noastra cu ce castig ne alegem.”

Agricultorii sunt amarati ca nici statul nu-si prea intoarce fata catre ei pentru a le oferi sprijin.

Andrei DESCULTU, AGRICULTOR: ”Ajutor nu este, numai vorba ca dau subventii, taranul nu mai vede nimic, ce trece printre degete. Ei se gandesc doar pentru buzunarul lor. Ar trebui de dat rachete antigrindina ca sa nimiceasca norii.”

In urma ploii torentiale care a cazut ieri pe intreg teritoriul tarii, mai multe gospodarii au avut de suferit. Grindina a afectat culturi agricole in localitati din raionul Hancesti, Leova si Ialoveni.