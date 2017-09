Grindina a facut prapad in nordul tarii. Acoperisurile au fost ciuruite de bucatile mari de gheata, iar gradinile au fost inundate: “O suta de case au avut de suferit“ - VIDEO

Cel mai afectat de grindina a fost satul Cunicea din raionul Floresti. Satenii de acolo ne-au povestit ca este pentru prima data cand vad asa ceva. Acoperisurile le-au fost gaurite, iar tot ce aveau in gradina a fost pus la pamant de vijelie.

“Peste tot stau galeti”

“Grindina a lovit acoperisul, acolo tot acoperisul a fost lovit. In casa e la fel. Prima data in viata vad asta. Sunt uimit, pur si simplu in soc.”

“Din prima a fost un vant puternic si de nicaieri, inca nu ploua si deodata grindina. A distrus via, nucul, marul, totul a fost pus la pamant.”

Localnicii spun ca grindina era de marimea unui ou de gaina.

“Mascate, ca un ou de gaina.”

“Grindina atat de mare prima data vad. Asa ceva niciodata nu am vazut”.

Primarita din Cunicea spune ca nebunia a inceput in dupa amiaza zilei, atunci cand elevii se intorceau de la scoala si puteau fi raniti.

Tatiana CORNIENCOVA, PRIMAR,CUNICEA: “O suta de case au avut de suferit 100 de procente. Grindina a fost de aproximativ 7-8 centimentri.”

Furtuna a facut prapad si satul Oliscani din Soldanesti. Aici grindina a deteriorat acoperisul gimnaziului, iar pompierii au folosit autoscara pentru a schimba foile de ardezie. Conform datelor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, vantul si grindina au distrus o parte din acoperisul spitalului din localitate, iar in satul Cobalea peste 270 foi de ardezie au fost ciuruite.

Au fost afectate si 50 de ha de livezi. Comisiile pentru Situatii Exceptionale urmeaza sa estimeze suma prejudiciilor materiale. Pentru maine meteorologii prognozeaza izolat ploi de scurta durata. La inceputul saptamanii precipitatiile vor conteni si vom avea parte de vreme frumoasa insa cam racoroasa.

Maximele nu vor depasi 20 grade, iar noptile vor fi destul de reci, cu temeperaturi de 5-6 grade.