Gripa face victime. Doua persoane au murit in ultimele zece zile din cauza infectiei: un barbat din Balti si o tanara din Cahul - VIDEO

Chiar si asa, specialistii afirma ca numarul imbolnavirilor scade. In prima saptamana din acest an, s-au inregistrat cu 2300 de cazuri mai putin decat in ultima din 2016. Totodata, autoritatile anunta ca lotul de 200 de mii de vaccinuri s-a epuizat deja. De la inceputul sezonului rece , 114.998 de oameni s-au imbolnavit de gripa.