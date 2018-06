Grozavu sustine ca nu va asigura interimatul la Primarie: "Sunt multe semne de intrebare asupra persoanei mele. Eu consider ca nu este bine". O va aduce din nou pe Radu? Cum raspunde viceprimarul - VIDEO

Totusi, Grozavu spune ca va incerca sa-l convinga pe Codreanu sa ramana la Primarie.





Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: "Dl primar interimar a zis ca nu ar fi bine sa facem astazi o sedinta, ca sa nu fim tratati sau sa discutam careva probleme care ar trezi semne de intrebare. Facem o mica pauza si vedem mai departe ce urmeaza. Continuam toate lucrarile, mergem mai departe. Nu activez dupa principiul ca nu este domeniul meu sau ceva."

Dvs veti prelua interimatul?





"Este prematur sa vorbim acuma. In asemenea situatii este foarte greu sa te determini. Sper ca dl Codreanu sa ramana. Sunt multe semne de intrebare asupra persoanei mele. Eu consider ca nu este bine, ca eu sa exercit interimatul. Voi asigura functionalitatea Primariei, dar ramane de vazut."

Acum ati putea sa o numiti pe Radu?

"Pasul pe care l-a facut Silvia Radu, cu participarea le alegeri, dupa si-a dat demisia. Imi vine greu sa cred ca voi putea sa o conving pe Silvia Radu, dar o sa incerc sa-l conving pe Codreanu. Eu daca va fi necesar, as putea sa-i propun Silviei Radu. Ea a facut niste pasi foarte corecti, ea si-a dat demisia cand a vazut ca nu a trecut alegerile. Atunci cand toti viceprimarii vor refuza sa asigure interimatul, atunci este secretarul CMC."

La sedinta de lunea trecuta, Ruslan Codreanu a declarat ca cel mai probabil nu va accepta sa asigure interimatul functiei de primar pana in 2019, in cazul in care si Curtea Suprema de Justitie mentine dezizia privind invaliarea alegerilor locale de la Chisinau.

Daca va refuza atunci viceprimarul Nistor Grozavu ar putea sa-i ia locul. In cazul in care si acesta va refuza ar urma sa fie numita o alta persoana. Anterior insa el a refuzat sa fie primar interimar, numind-o printr-o dispozitie pe Silvia Radu. Atat Codreanu cat si Grovazu ar putea sa o aduca din nou Silvia Radu la primarie.