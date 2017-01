Trei indivizi suspectati de contrabanda cu miez de nuca, retinuti. Timp de trei luni au adus 40 tone de miez de nuca in valoare de 4 milioane de lei. Au fost efectuate perchezitii la firmele implicate - VIDEO/FOTO

Potrivit INI, indivizii cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani, care au adus prin contrabanda, pe teritoriul RM, nuci in proportii deosebit de mari. Ei spuneau ca arendeaza copaci de nuci si sunt angajati oficiali ai unui agent economic. Cu acte de provenienta a marfii, indivizii transportau nucile unor firme ce exporta nuci decojite in Europa.

Astfel, angajatii Directiei Combaterea Crimei Organizate, au retinut in flagrant in apropierea satului Ursoaia din raionul Causeni, un autocamion de model Mercedes Sprinter. In portbagajul acestuia au fost depistati saci cu miez de nuca in cantitate de 2200 de kg.

In rezultatul perchezitiilor, la domiciliile membrilor grupului criminal organizat, au fost depistate: 2 arme cu optica pastrate ilegal, 6400 kg de miez de nuca introdus anterior prin contrabanda, 10000 dolari si 13000 lei, obtinuti pe cale infractionala.

Marfa introdusa prin contrabanda pe teritoriul tarii se efectua prin intocmirea frauduloasa a actelor de achizitie in numele persoanelor din RM, iar livrarea se facea catre 3 firme.

Astfel, la data de 25 ianuarie 2017, au fost efectuate perchezitii la aceste firme, unde a fost stabilita o cantitate de 71 tone de miez de nuca in voloare de 8 milioane lei, neavand documente ce ar fi confirmat provenienta legala a acesteia. Totodata, au fost depistate sume banesti in valoare de 2 475 euro, 11 850 dolari si 483755 lei proveniti din activitatea ilegala.

Persoanele implicate risca inchisoare de la 3 pana la 10 ani.