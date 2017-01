Momentul in care membrii unei grupari specializata in comercializarea drogurilor sunt retinuti de mascati. Aveau droguri de peste 240 de mii de lei. "Aici este un pachetel, e al dvs? - Nu stiu despre niciun pachetel" - VIDEO

In urma investigatiilor, un politist sub acoperire a procurat peste 6 grame de heroina in mai multe transe, stabilind schema de realizare a drogurilor cu implicarea a 14 persoane.

Pe parcursul lunilor noiembrie 2016 – ianuarie 2017, persoanele implicate au fost urmarite. S-a stabilit ca heroina se vindea pe teritoriul municipiului Chisinau, precum si catre detinutii din penitenciare, fiind identificati membrii unei retele de distributie si desfacere a drogurilor.

La 26 ianuarie in cadrul perchezitiilor au fost retinute cinci persoane, printre care si liderul grupului, toti anterior judecati si condamnati.

In urma perchezitiilor au fost ridicate peste 50 grame de heroina, cocaina, pastile psihotrope, obiecte destinate consumului de droguri, bani proveniti din realizarea drogurilor, peste 10 000 euro si telefoane mobile.

Liderul grupului criminal s-a dovedit a fi un barbat de 50 de ani din raionul Straseni, influent in lumea criminală si cunoscut ca alias „БАРАДА”, anterior condamnat pentru mai multe tipuri de infractiuni, ultima data in anul 2005 pentru punerea in circulatie ilegala a drogurilor.

Acesta a creat un grup atragand mai multe persoane, consumatori de droguri, in calitate de realizatori. Ulterior, prin intermediul acestora schema s-a extins, iar numarul consumatorilor care procurau droguri de la acest grup se presupune a fi mai mare de 100 de persoane.

In total au fost efectuate 14 percheziţii si ridicate droguri în valoare de 240 000 de lei, un gram de heroină fiind realizat cu pretul de 3000 – 4500 lei, in dependenta de cantitatea procurata.

Toti 5 au primit mandate de arestare pentru 30 de zile.

Actualmente, se întreprind acţiuni pentru reţinerea celorlalte persoane implicate în schema de realizare a drogurilor.