In timp ce Filip si-a asumat meritele pentru faptul ca gunoiul din Chisinau va fi dus la Tintareni si a criticat autoritatile locale, Grozavu i-a multumit Guvernului pentru implicarea in solutionarea problemei - VIDEO

Premierul Pavel Filip a iesit astazi in fata presei sa-si asume meritele pentru faptul ca in urmatorii doi ani si jumatate, gunoiul din Chisinau va fi dus la Tintareni. A criticat autoritatile locale ca nu au facut nimic, sugerand ca oamenii legii vor investiga cat de corect au actionat functionarii de la primaria capitalei pana acum. Intre timp, desi oficial de astazi, autospecialele cu deseuri trebuiau sa ajunga la Tantareni, asta nu s-a intamplat, pentru ca regia autosalubritate nu ar fi primit inca acordul in scris.