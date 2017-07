Guvernarea de la Chisinau ameninta UE cu o cerere de aderare din partea Moldovei - Report.md

Intrebati despre o posibila aderare a Republicii Moldova la UE, mai multi oficiali europeni, care au vizitat in ultima vreme Republica Moldova, au raspuns diplomatic ca „extinderea nu mai este o prioritate pentru UE”, dar au incurajat autoritatile sa munceasca la indeplinirea conditiilor de preaderare.

Au conectat retorica, pentru a acoperi coruptia, stagnarea reformelor si proasta guvernare

Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, unul din fruntasii Partidului Democrat, care controleaza momentan puterea, a declarat la sfârsitul saptamânii trecute ca este optimist si spera ca Moldova va depune cerere de aderare la UE pâna la alegerile parlamentare din 2018 „daca vom avea si in continuare rezultate la implementarea reformelor”. Afirmatia a fost facuta in contextul semnarii unei declaratii comune cu omologii sai din Ucraina si Georgia, adresata Parlamentului European, in care cei trei presedinti de parlament solicita Bruxellesului o perspectiva clara de aderare la UE a celor trei state.

Guvernarea de la Chisinau se lauda ca reformele sunt in toi si ca trimiterea cererii in 2018 ar fi posibila. Oficialii europeni deplâng insa ritmul lent al reformelor, nivelul ridicat al coruptiei, dependenta politica a justitiei, fragilitatea sistemului bancar si faptul ca Moldova nu reuseste sa devina atractiva pentru investitori, iar saracia in Moldova se aprofundeaza, izgonind din tara populatia activa economic.

Johannes Hahn: Mai bine implementati reformele

