Guvernul a alocat cate 50 de mii de lei pentru cele doua familii, care si-au pierdut apropiatii in urma exploziei de la Rascani

Potrivit unui comunicat emis de Guvern, banii sunt alocati din fondul de interventie al Guvernului.

In urma deflagratiei care a avut loc sambata seara, 4 persoane si-au pierdut viata, iar 8 oameni au fost raniti. Trei dintre ei raman internati in spital, printre care un salvator, dar si proprietara apartamentului, in varsta de 32 de ani, starea careia este grava.

Versiunea preliminara anuntata de seful Inspectoratului de Urgenta chiar in noaptea tragediei este ca gazul s-a scurs de la o butelie. Ulterior bucati din aceasta au fost gasite in apartamentul de la etajul 14. Mihail Harabagiu a mai spus ca o femeie le-ar fi declarat oamenilor legii ca deflagratia s-a declansat in momentul in care ea aprins lumina. Specialistii urmeaza sa efectueze o expertiza minutioasa a locului respectiv pentru a stabili cauza exacta.