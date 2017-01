Guvernul a aprobat o serie de majorari de indemnizatii si burse in educatie, dupa ce dascalii au iesit in strada - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Indemnizatiile unice acordate in primii 3 ani se majoreaza cu 50% si vor constitui pt absolventii inv superios 45 mii lei, iar pentru absolventii invatamantului mediu – 36 mii lei.”

Solicitati de PRO TV, reprezentantii sindicatelor in educatie ne-au spus ca aceasta revendicare este indeplinita partial, intrucat ei au solicitat majorarea indemnizatiilor pana la 70 si, respectiv, 50 de mii de lei.

Partial s-a realizat si solicitarea de majorare a burselor cu 20 de procente. Guvernul a decis astazi sa le indexeze cu 5 la suta. Astfel, de exemplu, bursa de categoria intai pentru studentii de la universitati va creste de la 760 la 800 de lei.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Ultima modificare a burselor a fost efectuata in noiembrie 2016.”

In schimb, sindicatele in educatie sustin ca sunt multumite de faptul ca tinerii specialisti vor putea munci in primii 3 ani 75% din norma de activitate si vor ridica un salariu intreg.

Cristina BOAGHE, VICEMINISTRUL EDUCATIEI: ”Ceea ce inseamna ca 18 ore pe care trebuie sa le faca saptamanal, sunt reduse la 14, insa primeste salariu pentru 18, pentru stimularea tinerilor, a-i atrage in sistemul de educatie si ca sa aiba timp de a se pregati calitativ pentru lectii.”

Tot astazi, Guvernul a decis ca la concursul Pedagogul Anului sa se acorde catre 3 premii pentru fiecare categorie, fata de una, cat era pana acum. Premiile sunt in valoare de 50, 25 si, respectiv, 15 mii de lei.

Cu toate acestea, reprezentantii sindicatelor raman nemultumiti de faptul ca nu s-au realizat principalele solicitari: ca salariul minim pentru profesori sa creasca de la 1000 de lei pentru categoria intai de salarizare pana la minimul de existenta, adica 1813 lei, dar si ca lefurile dascalilor sa fie majorate cu 50%.

Cristina BOAGHE, VICEMINISTRUL EDUCATIEI: ”Vom vedea daca vom reusi.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Acest sistem de salarizare e unul prea complex si neclar, ne propunem ca acest grup sa elaboreze un nou proiect cu privire la salarizarea functionarilor si bugetarilor, bazat pe meritocratie si performante.”

Maine reprezentantii sindicatelor se vor intalni pentru a examina proiectele aprobate de executiv azi, iar vineri vor discuta din nou cu autoritatile. Ieri sute de profesori au pichetat cladirea Guvernului, iar ulterior au convenit sa suspende protestele pe perioada negocierilor cu executivul.

Ei sustin insa ca in cazul in care in 2 luni revendicarile lor nu vor fi satisfacute, vor iesi din nou in strada si chiar ar putea organiza o greva generala. La 1 septembrie 2016 salariul profesorilor a fost majorat cu 8,6%.