Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018. Pe ce vor fi cheltuiti banii - VIDEO

Potrivit documentului, veniturile bugetului de stat pentru 2018 vor constitui 36,6 miliarde de lei. Suma va fi incasata din impozite si granturi. Pe de alta parte, sunt estimate cheltuieli de 41,3 miliarde de lei.

Sumele au fost calculate in baza cursului de schimb al dolarului, care este de 17,68 lei. In conditiile unui deficit bugetar de aproape 5 miliarde de lei, autoritatile se gandesc sa acopere gaura din surse externe sau din privatizarea bunurilor publice si vanzarea activelor celor trei banci aflate in proces de lichidare. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul urmator se bazeaza pe o crestere economica de 3 %, o majorare a exporturilor de 8 procente si o sporire a importurilor de 6 la suta. Documentul urmeaza sa fie dezbatut in legislativ.