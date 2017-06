Guvernul a decis: publicitatea la alcool va fi interzisa in timpul zilei la televizor - VIDEO

Nu va fi permisa publicitatea la alcool la o distanta de 200 de metri de la institutiile de invatamant, dar si in interiorul scolilor si spitalelor. Prevederile, care nu se refera si la vin, de exemplu, declarat recent produs alimentar, vor intra in vigoare dupa aprobarea in Parlament. Potrivit autoritatilor, in tara noastra rata mortalitatii legata de alcool este inalte si ne numaram printre tarile cu cel mai mare consum de alcool in lume.