“Invizibili printre noi”, o campanie impotriva traficului de fiinte umane. In centrul capitalei au fost expuse 10 figurine pe care au fost scrise istorii ale victimelor - VIDEO

Moldova a devenit o tara de tranzit pentru vanzarea fiintelor umane, spun autoritatile care sustin ca in ultima perioada a crescut alarmant numarul victimelor traficului de carne vie, mai ales in randul barbatilor. Oamenii sunt cumparati pentru munca fortata, exploatare sexuala sau cersetorie, in tari ca Rusia, Italia sau Cipru. Astazi Guvernul a lansat o campanie de informare numita “Invizibili printre noi”. In centrul capitalei au fost expuse 10 figurine pe care au fost scrise istorii ale victimelor.