Guvernul Filip se taraie in urma, sau de ce UE a redus asistenta financiara acordata Moldovei - mold-street.com

Comisarul a mai confirmat faptul ca asistenta macrofinanciara pentru Republica Moldova de 100 de milioane de euro, care fusese "inghetata" anterior, este acum suspendata pe termen nedefinit.

UE nu a suspendat programele de sustinere a cetatenilor

"Suspendat inseamna ca nu platim a doua si a treia transa (n.r.: in realitate e vorba de prima transa, nu de a doua si a treia) de asistenta macrofinanciara, iar reducerea alocarii anuale inseamna ca acolo unde am inclus in buget aproximativ 70 milioane (euro n.r.), vom reduce asta cu o treime pentru 2017 si 2018", spune Hahn in interviul pentru Europa Libera.Totodata, el precizeaza ca masurile punitive sunt la adresa guvernarii si nu a cetatenilor de rand.

