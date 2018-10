Guvernul Moldovei va achita 1,8 milioane de dolari unui om de afaceri american. Decizia a fost luata de o subdiviziune a Bancii Mondiale - VIDEO

Disputa a pornit in 2010 cand firma americana a incheiat acorduri cu proprietarii de terenuri din Floresti ca sa cultive grane. Autoritatile locale, insa, s-au opus, invocand incalcari de legislatie.

Omul de afaceri nu a avut castig de cauza in instantele de la noi, asa ca s-a adresat in strainatate. Cei de la Moldstreet sustin ca executivul nu are de gand sa conteste decizia.