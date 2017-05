Guvernul refuza sa ii dea in gestiune lui Dodon cladirea presedintiei. Decizia luata la sedinta Executivului

Pe pagina sa de Facebook presedintele a scris ca a gasit banii necesari pentru reparatie de la parteneri externi, fara sa precizeze de la cine si ca spera ca in curand guvernul se va razgandi. Lucrarile de reparatie s-au oprit in 2011, din lipsa de bani. Timp de 2 ani s-au cheltuit 106 milioane de lei, pentru lucrari de interior. Potrivit autoritatilor, daca s-ar gasi 112 milioane de lei, Igor Dodon s-ar putea muta acolo in maxim jumatate de an.