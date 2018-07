Guvernul se imprumuta cu 12 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru a cumpara ambulante noi - VIDEO

Din banii imprumutati vor fi achizitionate 35 de ambulante pentru terapie intensiva si 133 De prim ajutor. Anul trecut, guvernul a alocat 51 de milioane de lei, pentru procurarea a 69 de ambulante.

Primele zece dintre acestea au ajuns deja in tara, iar pana la finele lunii iulie v or ajunge si celelalte. Ambulantele vor fi repartizate in 32 de puncte medicale de urgenta