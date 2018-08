Guvernul urmeaza sa decida daca bugetarii vor avea minivacanta de noua zile

Astazi, Guvernul urmeaza sa decida daca bugetarii vor avea aceasta minivacanta.

Acum cinci zile, reprezentantii sindicatelor au inaintat Guvernului o solicitare in care cer pentru bugetari mai mult de o saptamana libera in perioada sarbatorilor nationale de la sfarsitul lunii august. Documentul prevede ca in perioada 25 august - 2 septembrie toate zilele sa fie de odihna, iar cele de 28, 29 si 30 august sa fie recuperate ulterior, pe parcursul anului.

In acest an bugetarii au mai avut parte de alte trei mini-vacante de sarbatori.