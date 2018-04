Guvernul va cumpara actiuni de la doua banci aflate sub supravegherea speciala a BNM. Expertii cred ca statul isi asuma riscuri prea mari si ca banii s-ar putea transforma in datorii - VIDEO

Guvernul va cumpara actiuni de la doua banci aflate sub supravegherea speciala a BNM. Ulterior ar trebui sa gaseasca investitori pentru aceste pachete considerate problematice. Expertii cred ca statul isi asuma riscuri prea mari si ca banii s-ar putea transforma in datorii. Miscarea ar putea veni, insa, in folosul unor politicieni cu in interese in sistemul bancar.