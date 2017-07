Dupa Guvern, se va reforma si Academia de Stiinte. O agentie nou creata va prelua aproape toate functiile - VIDEO

Iurie CIOCAN, SEF CENTRUL IMPL. REFORMELOR: "Va fi creata o Agentie care se va numi Agentia pentru Cercetare si Inovare."

Agentia nou creata va prelua o parte din functiile Academiei de Stiinte. Astfel, liceul Academiei de Stiinte se va transforma intr-un liceu republican pentru copii dotati, universitatea va trece in subordinea universitatii de stat, iar Gradina Botanica va deveni intreprindere pe cont propriu. Reforma l-a cam nemultumit pe presedintele Academiei de Stiinte, care a venit cu un sir de propuneri, care in mare parte au fost respinse.

Gheorghe DUCA, PRESEDINTE ASM: "Noi am colaborat cu toate guvernele pentru ca asa am considerat ca e dreptul meu de cetatean, am mai vrut sa propun ceva..."

Autoritatile spun ca in urma reformarii nu vor fi concediati angajati. Noile modificari insa vor intra in vigoare abia dupa ce vor fi aprobate si de Parlament.