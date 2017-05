Guvernul vrea sa lanseze programul Prima Casa - tinerii vor putea sa-si cumpere un apartament cu un avans de 10 la suta din valoarea lui. Cum va fi posibil - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Prevederea esentiala este ca contributia initiala a tinerilor este de doar de 10 la suta..."

Potrivit proiectului o familie care a decis sa-si cumpere un apartament de 40 de mii de euro, ar trebui sa aiba in buzunar aproximativ 4000 de euro, restul sumei, de 36 de mii de euro o va putea imprumuta de la banca prin programul Prima Casa. Creditele garantate de stat vor fi oferite celor care-si vor permite sa achite ratele la banca. Imprumutul va putea fi intors in cel mult 25 de ani.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Suma maxima de imprumut va putea de 900 de mii de lei. Locuinta se gajeaza 50 la suta statul si 50 la suta. "

Ministerului Finantelor sustine ca cel mai mare avantaj al programului este ca tinerii isi vor putea procura locuinte cu un avans mic. In plus, si dobanda la banci ar putea fi cu aproape doua puncte procentuale mai mica, decat cea stabilita in mod obisnuit si ar putea fi in medie de pana la 9 procente.

Astazi, ministerul Finantelor a publicat proiectul, care urmeaza sa fie dezbatut public. Un program asemanator a fost lansat in 2011-2012 de primaria capitalei. Potrivit autoritatilor locale, peste 500 de familii si-au procurat locuinte cu prima casa. Problema a aparut dupa ce bancile au refuzat sa mai finanteze proiectul.