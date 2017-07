Guvernul vrea sa resusciteze aeroportul de la Marculesti. Autoritatile au decis sa-l transfere de la ministerul Apararii la cel al Economiei - VIDEO

Aeroportul International Marculesti a fost fondat in 2004, pe teritoriul unei unitati militate din aceasta localitate. Este amplasat la 30 de km de Balti si are o suprafata de 260 de hectare. Potrivit guvernului, in 2015 intreprinderea a inregistrat pierderi de peste 21 de milioane de lei. In ultimii ani acolo ministerul Apararii desfasura acolo aplicatii militare.