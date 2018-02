Hainele cusute in Moldova ajung pe rafturile magazinelor celebre din Europa. Fabrica, la care lucreaza zeci de moldovence, a primit un grant si vrea sa se promoveze online - VIDEO

Hainele cusute in Moldova ajung pe rafturile unor magazine celebre din Europa. Sunt facute de moldovence, care cu aceeasi indemanare confectioneaza si articole care pot fi gasite si la noi. Acestea lucreaza la o fabrica, sub un brand mai putin cunoscut. Acum datorita unui grant de 200 de mii de lei, oferit de Banca Mondiala administratorii vor sa se promoveze, astfel incat sa fie prezenti si in mediul online.