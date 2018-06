Halep - Stephens, finala de la Roland Garros este LIVE la PRO TV Chisinau, astazi, de la ora 16:00

Simona Halep s-a calificat in finala turneului de Grand Slam Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza, din Spania, cu scorul de 6-1, 6-4. Astazi, in finala, Simona o va intalni pe Sloane Stephens, iar marele meci va fi transmis, in direct, pe PRO TV Chisinau, de la ora 16:00.