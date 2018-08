Handicapul locomotor iti blocheaza doar picioarele, nu si posibilitatile. In asta cred cu tarie persoanele cu dizabilitati care vor sa conduca un automobil - VIDEO

Simion Poiana are gradul intai de invaliditate. Acest lucru nu l-a impedicat sa devina stapan pe volan. Mai bine de 43 de ani conduce acest automobil.

Simion POIANA: “Acum te adresezi nu iti dau. Atunci i-am scris lui Brejnev si am primit masina. Acum trebuie reparatie si la motor. //Cand merg pe strada Stefan cel Mare toti ma filmeaza. V-ati dori o masina noua? Clar lucru macar la batranete.”

Pana a porni din loc trebuie multa rabdare, spune barbatul la cei 64 de ani.

Simion POIANA: “Asta e mufta, trag si o pornesc. Radio? Nici vorba. Consuma ca un Jiguli. La suta de kilometri undeva 10 litre, dar de fapt motorul de motocicleta. Are 480 de likograme.”



Barbatul spune ca viseaza la o masina noua.

Simion POIANA: “E galagioasa tare. Vecinii stiu cand veniti acasa? Ma stradui sa nu ma trezesc dimineata tare pentru ca sunt si copiii. Cand merg pe strada Stefan cel Mare toti ma filmeaza. V-ati dori o masina noua? Clar lucru macar la batranete.”

Iar daca Simion Poiana conduce de cateva decenii o masina special construita inca in perioada sovietica, Mihail Margineanu, care de ani buni se afla in scaun cu rotile, si-a adaptat singur automobilul. Pentru el dizabilitatea nu e o bariera, ci un imbold pentru a urni muntii din loc.

Mihail MARGINEANU, PRESEDINTELE SOCIETATATII INVALIZILOR: “Am utilat-o la Asociatia Societatea Invalizilor. Aici e ambreiajul, frana. Dar acest mecanism nu este autorizat. La vama Romaniei imi interzice pentru ca nu am autorizatie. “

Barbatul spune ca masina nu e un moft, dar o necesitate in conditiile in care transportul public e supraaglomerat si neadaptat pentru persoanele cu dizabilitati. Insa nu se lasa batut si cauta solutii, pe cont propriu. Asta desi costurile de modificare a unui autoturism pentru persoanele cu dizabilitati costa cateva mii de lei.

Mihail MARGINEANU, PRESEDINTELE SOCIETATEA INVALIZILOR: “Noi nu avem nici o statie de reutilare autorizat. In tarile vecine in Romania si Ucraina e de la 300 de euro in sus. Depinde si de maladia fiecarei persoane. Fara ambele picioare e un sistem, pentru cei fara o mana e alt mecanism.“

S-a descurcat greu si Constantin Gasan. Acum jumatate de an si-a cumparat o masina din Lituania.

Constantin GASAN: “Este la un pret ieftin chiar daca trebuie sa platesc vine.”

In prezent, persoanele cu dizabilitati locomotorii severe au posibilitatea sa importe un mijloc de transport o data la 7 ani, fara a achita taxe fiscale si vamale doar daca mijlocul de transport este donat si reutilat corespunzator.

Constantin GASAN: “Legea nu este facuta pentru noi. Nu stiu de cine e facuta nu sta pe picioare, dar pe cap si cu picioarele la noi. Cei care ne adrasam la ei nu ne inteleg cu adica statul va impune cineva sa va doneze. Cu ce va ajuta statul? Este anormal cine poate sa ne doneze. Era normal daca se dadea voie sa se procure niste automobile foarte ieftine."

Reprezentantii ministerului Sanatatii sustin ca urmeaza sa fie facute schimbari in legislatie.

Viorica DUMBRAVEANU, SECRETAR DE STAT: “Ne-am propus sa extindem grupul de bineficiari pentru importul mijloacelor de transport cu aceste scutiri, adica sa fie persoanele cu dizabilitati indiferent de acel grand de care e fost atribut, important sa fie cu dizabilitati locomotorii sa elimanam aceasta prevdere ca sa acordam acest mijloc de transport doar cu titlu gratuit, adica donatie inclusiv cand persoana are posbilitate sa procure acest mijloc de transport.”

Vor fi insa si restrictii.

Viorica DUMBRAVEANU, SECRETAR DE STAT: “Din momentul in care tu beneficiezi de dreptul de importa unui automobil, atunci el nu va putea fi corcializat, nu va putea fi dat in leasing sau inchiriat. Trebuie sa fie utilizat confrom scopului pentru care a fost importat."

Autoritatile sustin ca urmeaza sa fie creat un centru tehnic specializat pentru reutilarea autovehiculelor, conform necesitatilor persoanelor cu deficiente locomotorii. Astfel de centre in tarile din Uniunea Europeana exista demult.