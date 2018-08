Zeci de moldoveni, pasageri ai cursei Londra-Chisinau, asteapta mai bine de 18 ore sa zboare spre casa: "E catastrofa ce se intampla. Familii cu copii mici au dormit pe genti in sala de asteptare". Ce spun cei de la AirMoldova - GALERIE FOTO

Stirea se actualizeaza.

Contactati de PROTV, responsabilii de la AirMoldova ne-au spus ca zborul se retine din cauza unei defectiuni tehnice la aeronava, dar si din cauza unei greve care a avut loc ieri in aeroportul din Luton.

"Pasagerii nu au fost cazati, pentru ca nu am avut unde sa-i cazam. Erau inca vreo 18 curse anulate pe aeroportul din Londra si in hotelurile cu care noi lucram nu mai erau locuri. Totul era pur si simplu ocupat. Pasagerii au primit aseara si azi dimineata tichete de masa, care costa in jur de 17 lire", ne-a spus purtatorul de cuvant AirMoldova, Mihaela Camerzan Josan.

Oamenii se plang ca stau ore in sir fara sa stie ce se intampla si cand vor ajunge la destinatie.

PASAGER: "Ma aflu la moment la aeroportul Stansted din Londra impreuna cu alti 120 pasageri ai companiei Air Moldova. Deja de 16 ore suntem in aeroport. Iar compania Air Moldova refuza sa ne ajute in vreun fel.

Familii cu copii mici au dormit pe genti in sala de asteptare (unde se face check in), dupa ce ne-au alungat de la boarding. Nu ni s-a oferit cazare si am stat toata noaptea pe scaune si pe podea.

La moment compania aeriana Air Moldova nu ne raspunde la nici un apel si tot ne spun ca zborul se mai amana. La ora 2 de noapte ne-au spus ca zburam la 9 dimineata si deja de o ora asteptam. "

PASAGER: "Am facut inregistrarea, apoi au inceput sa ne amane cursa. Spuneai ca nu a aterizat avionul cu care trebuia sa zburam. Apoi avionul cu pasageri de la Chisinau a aterizat. Asta care e si acum defectat, cu care ne trimit ei.

Am inteles ca pasagerii care au venit de la Chisinau au incurcat bagajele. A fost un haos. Ne-au tinut pana la ora 22:00. Apoi ne-au mutat in alta sala. Dupa aia ne-au scos in genere afara si ne-au zis ca dimineata azi la ora 07:00 o sa fie zborul. Azi dimineata iar am facut inregistrarea si zborul nu a mai fost. Tot il amana.

E catastrofa ceea ce se intampla aici. Sunt vreo 10 copii mici care plang. Aseara nu aveau nici mancare pentru ei, nimic. Sunt aproximativ 120 de pasageri. Stam de ieri de la ora 17:00. Am achitat pentru bilet 250 de euro. Am dormit pe podea."