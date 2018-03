Haos pe o strada din Londra. O pietonala s-a transformat intr-o mica Venetie dupa ce o teava s-a spart

Accidentul la conducta s-a produs in jurul orei 4 dimineata, iar strada unde s-a intamplat totul a ramas inchisa pret de cateva ore. Apa ajungea chiar si pana la genunchi in unele locuri. A fost sistata circulatia si pe un drum din preajma, chiar in orele de varf, motiv pentru care in zona s-au format ambuteiaje. Abia in jurul orei 11, toata apa a fost evacuata.