Haos pe soseaua Chisinau-Straseni in apropiere de satul Cojusna, unde mai multe masini au derapat de pe sosea, iar altele s-au intors cu rotile in sus: "Nu am vazut atat de multe accidente in viata mea" - VIDEO

Masinile avariate erau imprastiate in aceasta dimineata de-a lungul drumului ca niste chibrituri. Doua automobile au ajuns cu rotile in sus in santul de pe marginea drumului.

„Mai bine ma porneam azi cu o ora mai tarziu”.

Alte patru vehicule au sarit de pe sosea si s-au oprit pe acostament, fara sa fi fost afectate serios.

„Erau atatea accidente ca nu am vazut in viata mea”.

Un Opel, ramas pe asfalt, a fost lovit atat de puternic, incat partea din spate i-a intrat in habitaclu. Nu am reusit sa aflam daca in masina erau pasageri care sa fi avut de suferit. Din informatiile politiei, in urma carambolului de dimineata o persoana a ajuns la spital, cu rani usoare.

Au fost alertati si pompierii, insa interventia lor nu a mai fost necesara. Potrivit martorilor, accidentele s-au produs in jurul orei 8.00, cand toata lumea se indrepta spre serviciu, din cauza cetii si a ghetusului.

“E lunecos ca la Ice Bravo”

“Drumul trebuia prelucrat asa cum se prelucreaza iarna, vrea s-a zica e sanie, ghetus concret. Care o adus la ce vedeti, atateea masini.”

Natalia STATI, OFITER DE PRESA IP CHISINAU: “Politia va stabili din ce cauza si cine se face vinovat.”

Deja dupa producerea accidentelor, si-au facut aparitia si drumarii, care au imprastiat nisip pe sosea. La o distanta de circa 50 de kilometri de acest loc, tot pe soseaua Chisinau-Ungheni, un sofer a filmat un camion rasturnat. Deocamdata nu am reusit sa aflam daca si acest accident s-a produs din cauza ghetusului.