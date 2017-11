Harta celor 51 de circumscriptii uninominale, aprobata de Executiv a fost facuta in urma unui complot intre socialisti si democrati, iar teritoriile ar fi fost trasate ilegal, spun cei din opozitie - VIDEO

Partidele din opozitie spun ca aceste circumscriptii ar fi fost croite in urma unor intelegeri de culise.

Tudor DELIU, ŞEF FRACȚIUNEA PLDM: “In primul rand nu s-a tinut cont de prevederile legale ca o circumscriptie trebuie sa aiba cel putin 50 de mii cu o diferenta de 5-10 mii. Noi avem astazi circumscriptii cu 35 de mii, la care la alegerile prezidentiale au iesit doar 16 mii de locuitori.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Excluderea suburbiilor din circumscriptia una sau alta demonstreaza repartizarea intre ei. Cunoastem ca capitala a fost salvata anii acestia prin faptul ca au fost incluse suburbii. Daca nu sunt ele cine va avea de castigat in toate acestea?”

Iar anterior, Maia Sandu spunea ca diaspora va fi discriminata, iar democratii si socialistii ar fi actionat impreuna la stabilirea teritoriilor pentru a frauda scrutinul din 2018.

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: “Sunt acuzatii sterile si lipsite de sens. Maia Sandu e ca acordeonul stricat care face galagie, dar note muzicale nu iese.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Desigur vor fi cei care vor critica aceasta decizie si aceasta prezentare, dar e usor sa critici dintr-o parte si e mai complicat sa participi in lucrarile acestei comisii si sa vii cu propuneri constructive.”

Potrivit documentului, pe teritoriul tarii vor fi constitutite 48 de circumscriptii. Cele mai multe in Chisinau - 11 la numar, 2 in Balti si alte 2 in stanga Nistrului. Pentru moldovenii din afara tarii sunt 3 circumscriptii - una la est de Moldova, una in vest si alta pentru Statele Unite si Canada.

Ştefan CREANGĂ, MEMBRU COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPȚIILOR: “Aceste circumscriptii au fost facute pe criteriile stabilite de lege, inclusiv impartialitatea comisiei. In rest este o pozitie politica a lor.”

PromoLex pune la indoiala independenta acestei comisii si spune ca aceasta nu ar fi fost transparenta in luarea deciziilor. Din aceste motive, dar si pentru ca nu s-ar fi tinut cont de numarul de cetateni aflati peste hotare, organizatia a cerut Parlamentului sa revizuiasca legea adoptata in aceasta vara, pentru ca sistemul electoral mixt sa intre in vigoare odata cu scrutinul din 2022, iar Guvernului sa aprobe aceste circumscriptii abia dupa ce se va expune Curtea Constitutionala.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Noi am sesizat CC ca aceasta lege nu este constitutionala si din pacate nu avem niciun raspuns nici pana azi. Si a trecut deja vreo 3 luni.”

La alegerile din 2018, moldovenii vor vota in premiera in baza sistemului electoral mixt. Asta inseamna ca 50 de deputati vor ajunge in parlament pe liste de partid – adica la fel ca pana acum - iar 51 vor fi alesi in circumscriptii. Sistemul electoral a fost modificat cu votul democratilor, socialistilor si membrilor grupului popular European, fara a se tine cont de parerea comisiei de la Venetia. Institutia a sugerat ca schimbarea sistemului electoral in acest moment ar reprezenta un pericol pentru democratia si statul de drept din tara noastra. Nici protestele opozitiei nu au determinat guvernarea sa dea inapoi.