„Heroina” justitiei: Acuzatiile si dezvaluirile singurului politist condamnat la inchisoare - ZdG.md

Curtea Suprema de Justitie a pus punct in dosarul „Heroina” dupa ce justitia l-a cercetat timp de 10 ani. In toata aceasta perioada, dosarul a fost examinat in sapte instante, care au reusit performanta sa pronunte nu mai putin de sase hotarari diferite, prin care inculpatii ba au fost achitati, ba condamnati, scrie ziarul de garda.